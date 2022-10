Η Ουνιόν Βερολίνου νίκησε την Ντόρτμουντ με 2-0 και συνέχισε τις... υψηλές πτήσεις παραμένοντας στην κορυφή της Bundesliga, η Κολωνία νωρίτερα επικράτησε της Άουγκσπουργκ με 3-2.

Η Ουνιόν Βερολίνου εξακολουθεί να... τρελαίνει κόσμο, κατάφερε να επιβληθεί της Ντόρτμουντ με 2-0 και παρέμεινε για ακόμη μια αγωνιστική στην κορυφή της Bundesliga. Οι Βερολινέζοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα όταν ο Κόμπελ, με ανεπανάληπτη γκάφα, χάρισε γκολ στον Χάμπερερ. Ο ίδιος παίκτης έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του στο 21' με πολύ όμορφο σουτ. Οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να διαχειριστούν το παιχνίδι, οι Βεστφαλοί δεν βρήκαν κάποια απάντηση και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Η Ντόρτμουντ, που μετρά μόλις μία νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια στο πρωτάθλημα, βρίσκεται στην 8η θέση.

A gift of a first goal 🎁

A stunning second 👌



🎥 Watch the highlights at @FCUnion_en stretch their lead at the top of the #Bundesliga to FIVE points 📈 😲#MD10 | #SuperSunday | #FCUBVB pic.twitter.com/2ozN6VoQOV