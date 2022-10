Ο Τόμας Μίλερ πρώτα εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Λούκας Χαντέρτσκι, βάζοντας γκολ και μετά του ζήτησε συγγνώμη.

Πρώτα τον... σκότωσε και μετά του ζήτησε συγγνώμη.

Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, βλέποντας το σκηνικό που έγινε στο 83ο λεπτό του χθεσινού παιχνιδιού της Μπάγερν Μονάχου με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Με το σκορ στο 3-0 ο Λούκας Χραντέτσκι έκανε ένα τρομερό λάθος, δίνοντας έτοιμο γκολ στον Τόμας Μίλερ που δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Ο έμπειρος επιθετικός αφού πανηγύρισε το γκολ με τους συμπαίκτες του, γύρισε και ζήτησε συγγνώμη από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων τη στιγμή που τα είχε βάλει με τον εαυτό του.

Thomas Muller goal for Bayern Munich vs Bayer Leverkusen.



Muller apologized to Bayer keeper Lukas Hradecky after scoring. pic.twitter.com/N2RfYxfZO5