Ο γερμανικός σύλλογος με επίσημη ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι δεν θα προβάλει με οποιονδήποτε τρόπο το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

«Στο πρόσφατο παρελθόν, καλύψαμε σημαντικά ποδοσφαιρικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο με τα λόγια και τις εικόνες μας. Επικεντρωθήκαμε στους παίκτες που εκπροσωπούσαν τη χώρα τους και την Χόφενχαϊμ. Φέτος, δεν θα καλύψουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της ομάδας.

Η τέταρτη αυτή την στιγμή στη Bundesliga ομάδα εξήγησε αυτή της την απόφαση κάνοντας focus στην «παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διακρίσεις κατά των ομοφυλοφίλων σε αυτό το αυταρχικό κράτος του Κόλπου».

Συνοπτικά, η TSG δεν θα μεταδώσει κανένα περιεχόμενο στον διαγωνισμό και θα επικεντρωθεί σε «άλλα αθλητικά γεγονότα του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της γυναικείας ομάδας καθώς και των κατηγοριών U19 και U17».

Σκληρό χτύπημα για τους υποστηρικτές που θα ήθελαν να ακολουθήσουν, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, τις περιπέτειες του Αντρέι Κράμαριτς (Κροατία), του Σεμπάστιαν Ρούντι (Γερμανία) και των άλλων διεθνών.

In the recent past, we have covered major football events around the world with our words and our images. We focused on the players who were representing their country and TSG.



This year, we will not be reporting on the World Cup in Qatar.