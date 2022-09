H Σάλκε πανηγύρισε την πρώτη της νίκη μετά την επιστροφή της στη Bundesliga, καθώς επικράτησε με 3-1 της ουραγού Μπόχουμ.

Μετά από τρεις ισοπαλίες και δυο ήττες η Σάλκε πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στην επιστροφή της στη Bundesliga μετά από ένα χρόνο στη δεύτερη κατηγορία, καθώς επικράτησαν με 3-1 της Μπόχουμ στη Βεστφαλία. Βασικός και αναντικατάστατος για δεύτερο διαδοχικό ματς ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός Βασίλης Λαμπρόπουλος.

The wait is over for @s04_en - they got their first #Bundesliga W of the season in #S04BOC! 💪#MD6 pic.twitter.com/ILf6suet2s