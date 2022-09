Μετά από τρεις σερί «σφαλιάρες», η Άουγκσμπουργκ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με σπουδαίο «διπλό» 1-0 απέναντι στη Βέρντερ. Χαμένο πέναλτι για την ομάδα της Βρέμης στο 90+5΄.

Αν και τα... χρειάστηκε στο τέλος, η Άουγκσμπουργκ είδε τον Ντεμίροβιτς να πετυχαίνει το χρυσό γκολ και τον Γκίκιεβιτς να αποκρούει πέναλτι στο 90+5΄προκειμένου να της χαρίσουν μια σημαντική νίκη απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης και να την θέσουν ξανά σε τροχιά επιτυχιών (1-0).

Έπειτα από το ακυρωμένο γκολ του Φούλκρουγκ στο 31΄για την ομάδα της Βρέμης, οι φιλοξενούμενοι πήραν τα πάνω τους και τελικά άνοιξαν το σκορ με τον Ντεμίροβιτς στο 63΄.

Στις καθυστερήσεις ωστόσο η Βέρντερ θα μπορούσε να κλέψει τον βαθμό, όταν ο Μπάουερ έκανε χέρι στην περιοχή και της έδωσε την ευκαιρία να ισοφαρίσει από το σημείο του πέναλτι. Ο Γκικίεβιτς ωστόσο απέκρουσε την εκτέλεση του μοιραίου Ντουκς και χάρισε στην Άουγκσμπουργκ το διπλό.

