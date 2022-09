Χάαλαντ: «Είπα όχι στη Μπάγερν, είναι ασέβεια ο τρόπος που φέρθηκαν στον Λεβαντόφσκι»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ στο ντοκιμαντέρ του «Haaland: The Choice» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην άρνηση του να πάει στη Μπάγερν Μονάχου, ενώ ξεκαθάρισε πως οι Βαυαροί δεν φέθηκαν με σεβασμό στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Το επόμενο Σάββατο (10/9, 08:00) θα κάνει πρεμιέρα στο Viaplay το ντοκιμαντέρ του Έρλινγκ Χάαλαντ με τίτλο «Haaland: The Choice», το οποίο πραγματεύεται το διάστημα που ο Νορβηγός σταρ εξέταζε τις προτάσεις που είχε πριν αποφασίσει να υπογράψει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 22χρονος φορ επιβεβαίωσε πως η Μπάγερν Μονάχου είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για να τον αγοράσει από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, όμως ο Νορβηγός επιθετικός χαρακτήρισε την κίνηση τους ως «ασέβεια» προς το πρόσωπο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο Πολωνός «killer» είχε ενοχληθεί από τη στάση των Βαυαρών και αποτελεί από τους παράγοντες που τον οδήγησαν στην «αγκαλιά» της Μπαρτσελόνα.

«Δεν ξέρω πόσα γκολ και τίτλους έχει πανηγυρίσει με τον σύλλογο. Πραγματικά αισθάνθηκα άσχημα. Είναι ασέβεια, αλλά ταυτόχρονα είναι μια ευκαιρία για αυτόν η αποχώρηση του από τη Μπάγερν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

