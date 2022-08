Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από το 56', η Στουτγκάρδη του βασικού και στα 90', Ντίνου Μαυροπάνου, έμεινε «όρθια» στην έδρα της Κολωνίας (0-0) και αήττητη στα τρία από τα τέσσερα πρώτα ματς της φετινής Bundesliga.

Η Στουτγκάρδη αγνοεί ακόμα τη νίκη στη φετινή Bundesliga, αλλά για τρίτο από τα τέσσερα πρώτα ματς δεν έμεινε με άδεια χέρια. Κόντρα στο αριθμητικό της μειονέκτημα για περίπου 40 λεπτά αγώνα, η ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου, του Χουάν Χοσέ Περέα, αλλά και του έτερου Έλληνα, Θωμά Καστανάρα, έμεινε «όρθια» στην έδρα της Κολωνίας του τραυματία Δημήτρη Λημνιού και έφτασε τους τρεις βαθμούς.

Με βασικό και στα 90' τον διεθνή μας στόπερ, οι Σουηβοί ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος, αλλά η αποβολή του Πφάιφερ στο 56' την υποχρέωσε να χαμηλώσει ταχύτητα. Στο 61' πέρασε στο ματς και ο Κολομβιανός πρώην στράικερ των Παναθηναϊκού, ΠΑΣ Γιάννινα και Βόλου, ενώ στο 72' ο προπονητής της Στουτγκάρδης, Πελεγκρίνο Ματαράτσο αποβλήθηκε επίσης με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω των διαμαρτυριών του προς τους διαιτητές.

