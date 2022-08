Με γκολ των Σιμπάτσου και Μπέκερ, η Ουνιόν Βερολίνου κυριάρχησε της Λειψίας και διπλασίασε τις νίκες της στο «Αλστ Φέρστεραϊ» (2-1), παραμένοντας αήττητη στη φετινή Bundesliga.

Κάτι καλό γίνεται στην Ουνιόν Βερολίνου και η νέα χρονιά αποτελεί απλά προέκταση της περσινής. Αυτό δείχνει το άκρως θετικό ξεκίνημα των πρωτευουσιάνων, οι οποίοι μετά την έβδομη θέση της περασμένης περιόδου που τους οδήγησε στους ομίλους του Conference League, έχουν αρχίσει με φόρα τη φετινή Bundesliga, νικώντας και τη Λειψία (2-1) στο «Αλστ Φέρστεραϊ».

Το σύνολο του Ουρς Φίσερ κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και εξαργύρωσε την κυριαρχία με δύο γκολ σε ένα εξάλεπτο, βάζοντας γερά θεμέλια τριπόντου. Ο Σιμπάτσου (αλλιώς ως Πάφοκ, το όνομα της μητέρας του με το οποίο έχει ζητήσει να προσφωνείται και να αναγράφεται στα ρόστερ), έκανε την αρχή στο 32' από ασίστ του Μπέκερ και στο 38', οι ρόλοι αντιστράφηκαν, γράφοντας το 2-0. Η Λειψία άργησε να ξυπνήσει, πήρε αναμενόμενα τον έλεγχο του αγώνα στο β' μέρος ψάχνοντας το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι, αλλά το βρήκε στο 83' με τον Όρμπαν και η αντεπίθεση σταμάτησε εκεί. Μόλις δύο βαθμούς για το σύνολο του Ντομένικο Τεντέσκο που προβληματίζει κόντρα στο υψηλής ποιότητας ρόστερ της.

