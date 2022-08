Πιτσιρικάς που συνόδευε παίκτη της Άιντραχτ έμεινε με ανοιχτό το στόμα όταν αντίκρυσε τον Μανέ (vid)

Ο νέος αστέρας της Μπάγερν Μονάχου, Σάντιο Μανέ, ξεκίνησε τη ζωή του στη Γερμανία με γοργούς ρυθμούς πετυχαίνοντας γκολ στο ντεμπούτο του στη νίκη του συλλόγου με 6-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και φυσικά προσέλκυσε όλα τα βλέμματα.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός εντυπωσίασε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά άφησε και ένα από τα αγοράκια που συνόδεψαν τους αντιπάλους με ανοιχτό το στόμα πριν καν την σέντρα του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, η κάμερα έπιασε ένα πιτσιρίκι τρελά ενθουσιασμένο στη θέα του Σαντιό Μανέ, τόσο που δεν κουνήθηκε από τη θέση του την στιγμή που οι ποδοσφαιριστές των Μπάγερν Μονάχου και Άιντραχτ Φρανκφούρτης αντάλλαζαν χειραψίες!

Όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι οι φίλαθλοι του γερμανικού πρωταθλήματος ήταν ενθουσιασμένοι που είδαν τον πρώην παίκτη της Λίβερπουλ στο γήπεδο αλλά τα πλάνα που δείχνουν την στιγμή που ο Μανέ περνάει μπροστά από το μικρό αγοράκι είναι ανεκτίμητης αξίας!

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον λογαριασμό της Bundesliga στο Twitter και φυσικά έχει γίνει viral.

Δείτε το:

We think he was a little star-struck 😲#Bundesliga pic.twitter.com/orYqkRC80l