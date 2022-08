Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα ο διεθνής αριστερός μπακ, Νίκο Σουλτς κατηγορείται για σωματική επίθεση στην πρών σύντροφο του και χτυπήματα στο στομάχι με σκοπό να αποβάλει.

Σοβαρή καταγγελία για τον αριστερό μπακ της Ντόρτμουντ, Νίκο Σουλτς. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα η πρώην σύντροφος του διεθνή μπακ τον κατήγγειλε στην αστυνομία του Ντόρτμουντ για ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα οι αρχές έκαναν έρευνα στο σπίτι του.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο Σουλτς της είχε επιτεθεί με κλωτσιές στο στομάχι το 2020, όταν κυοφορούσε την κόρη τους. Μάλιστα είχαν διαρρεύσει και φωτογραφίες με την χτυπημένη σύντροφο του Γερμανού μπακ και τον ίδιο τον παίκτη να της ζητάει συγγνώμη μέσω μηνυμάτων.

