Περίμενε την κατάλληλη στιγμή, μπέρδεψε τον Τραπ με τη ματιά του προς την περιοχή, είδε το χώρο δίπλα από το τείχος και όλα αυτά, ο Κίμιχ τα είχε σκεφτεί και σχεδιάσει από τις προηγούμενες μέρες...

Ο Γιόσουα Κίμιχ πέτυχε το πρώτο γκολ της Bundesliga για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 με την καταπληκτική εκτέλεση φάουλ στο ματς με την Άιντραχτ στην Φρανκφούρτη, στέλνοντας τη μπάλα δίπλα από το τείχος, χαμηλά και με τρομερό φάλτσο ίσα να χτυπήσει το κάθετο δοκάρι και να καταλήξει στα δίχτυα.

Ο Τραπ πιάστηκε... στον ύπνο, ωστόσο, μάλλον πιστώνεται τεράστια ευθύνη, παρά το γεγονός πως πρόκειται για μια απόλυτα έξυπνη και ταχύτατη σκέψη από τον χαφ της Μπάγερν.

«Είχαμε μελετήσει με τον Ντίνο (σ.σ. προπονητή στατικών φάσεων) ότι ο Τραπ συνηθίζει να μην μένει στη γραμμή της εστίας του και να παίζει πιο μπροστά, οπότε σκέφτηκα να το δοκιμάσω» είπε ο Κίμιχ μετά το εντυπωσιακό 6-1 της ομάδας του Νάγκελσμαν κόντρα στους «αετούς».

Joshua Kimmich just scored one of the cheekiest freekicks you'll ever see ⚽🎯

pic.twitter.com/heN0tEAr48