Η Μπάγερν Μονάχου σκορπάει τον «τρόμο» στη Bundesliga από την πρεμιέρα! Οι επί μια δεκαετία πρωταθλητές μετά το 5-3 επί της Λειψίας στο Super Cup διέλυσαν με 6-1 την κάτοχο του Europa League, Άιντραχτ Φρανκφούρτης μέσα στο κατάμεστο «Waldstadion» και ξεκίνησαν με επιβλητικά το πρωτάθλημα της σεζόν 2022-23. Πέντε γκολ από τους ασταμάτητους Βαυαρούς στο πρώτο μέρος. Δυο γκολ από τον «δαιμόνιο» Μουσιάλα και ισάριθμες ασίστ από τον Μίλερ. Άνοιξε λογαριασμό στη Bundesliga ο Σαντιό Μανέ.

