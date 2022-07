Παρών και στην πρωινή προπόνηση του Σαββάτου ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, για τελευταία φορά όμως, στην Μπάγερν Μονάχου. Μίλησε στους συμπαίκτες του και χειροκροτήθηκε αποχαιρετώντας τους.

Ο Πολωνός στράικερ κατάφερε τον μεγάλο του στόχο και παίρνει άμεσα το αεροπλάνο με προορισμό την Βαρκελώνη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο «καυτός» στράικερ θα γίνει κομμάτι των σχεδίων του Τσάβι στους «μπλαουγκράνα», η συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές επετεύχθη κι έτσι το πρωί του Σαββάτου ο Λεβαντόφσκι έδωσε για τελευταία φορά το «παρών» σε προπόνηση των Βαυαρών.

Πριν από την έναρξη του προγράμματος μίλησε σε όλους και στο φινάλε της ομιλίας του χειροκροτήθηκε, για να ξεκινήσει η δουλειά και αργότερα μέσα στη μέρα ο Λεβαντόφσκι να πάρει το αεροπλάνο για Καταλονία.

Robert Lewandowski is still training with the team this morning. Before the session, Nagelsmann gathered the players and spoke for a long time, then Lewandowski also spoke and there was applause [🎥 @itstheicebird]pic.twitter.com/BKnsYh7qna