Η Μπάγερν Μονάχου συμφώνησε από τώρα για την μεθεπόμενη σεζόν με τον Κόνραντ Λάιμερ της Λειψίας, ο οποίος μένει ελεύθερος στο τέλος της φετινής χρονιάς.

Τη συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος της Bild, Κρίστιαν Φολκ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, χωρίς να αποκαλύπτει τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του.

TRUE✅ @FCBayern agreed with Konrad Laimer on the modalities of the transfer. Laimer has let his club @RBLeipzig know that he will go to Munich in this Summer or 2023 as a free agent @SPORTBILD