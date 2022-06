Το χρώμα δεν αλλάζει, ωστόσο, το διαφορετικό είναι πλέον το σήμα στο σημείο της καρδιάς για τον Σαντιό Μανέ που πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ με τη φανέλα της Μπάγερν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει η Λίβερπουλ από την παραχώρηση του Σενεγαλέζου επιθετικού στους Βαυαρούς. Ο Μανέ κατέκτησε ό,τι υπήρχε με τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ και τώρα ανοίγει νέο κεφάλαιο στο Μόναχο, εκεί όπου ταξίδεψε την Τρίτη για να υποβληθεί στα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Μέχρι την Τετάρτη θα έχει προκύψει και η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τον ποδοσφαιριστή πάντως να φωτογραφίζεται για πρώτη φορά με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου.

First photo of Sadio Mané in his new colors 🔴@kessler_philipp @mano_bonke pic.twitter.com/Jr3uRFhpKF