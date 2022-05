Μετά τον Μαζράουι, η Μπάγερν αποκτά από τον Άγιαξ και τον 20χρονο Ολλανδό, Ράιαν Χράφενμπερχ για πέντε χρόνια, με το deal να «κλείνει» στα 25 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Διπλό «χτύπημα» με μεταγραφές από τον Άγιαξ ολοκληρώνει η Μπάγερν Μονάχου. Μετά την ανακοίνωση του Νουσέρ Μαζράουι, οι Βαυαροί παίρνουν «πακέτο» και τον Ράιαν Χράφενμπερχ, έχοντας συμφωνήσει οριστικά τόσο με τον παίκτη όσο και με τον Αίαντα.

Ο 20χρονος Ολλανδός μέσος, από τα μεγάλα ανερχόμενα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και οι πρωταθλητές Γερμανίας θα καταβάλουν στον Άγιαξ το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Η «Bild» από την πλευρά της κάνει λόγο για deal στα 18,5 εκατομμύρια ευρώ συν 5,5 σε μπόνους, ενώ ο Αίαντας θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 7,5%.

Φέτος, ο διεθνής με τους Οράνιε κεντρικός μέσος (10 συμ./1 γκολ) κατέγραψε 42 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τον Άγιαξ, με απολογισμό έξι ασίστ και τρία γκολ.

Ryan Gravenberch, new FC Bayern player. Contracts set to be signed as expected - deal until June 2027, Ryan will join Noussair Mazraoui at Bayern. Here we go confirmed. 🔴🇳🇱 #FCBayern



Ajax will receive €25m fee add ons included plus percentage on future sale. Official soon. pic.twitter.com/uaKqO1NEFu