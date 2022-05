Ο Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Μπάγερν που βρέθηκαν στην «Volkswagen Arena» για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν κόντρα στη Βόλφσμπουργκ, έχοντας ήδη στο μυαλό του τη φανέλα της Μπάρτσα.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έριξε τη βόμβα της αποχώρησης από τη Μπάγερν, καθώς εμφανίζεται διατεθειμένος να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.

Παρά την σθεναρή αντίσταση που προβάλλουν οι Βαυαροί για να τον κρατήσουν τουλάχιστον για μια ακόμα σεζόν στο Μόναχο, ο Πολωνός εμφανίζεται πρόθυμος να παίξει όλα τα χαρτιά του για να φύγει το καλοκαίρι και να ρίξει τίτλους τέλους έπειτα από οκτώ χρόνια κοινής πορείας.

Μετά το φινάλε του αγώνα με τη Βόλφσμπουργκ, ο Πολωνός θέλησε να πει το αντίο στους οπαδούς της Μπάγερν που ταξίδεψαν στην «Volkswagen Arena», χειροκροτώντας τους εμφανώς συγκινημένος.

Robert Lewandowski salutes Bayern Munich fans and appeared to get emotional.



If today was his last match for Bayern Munich, where would like to see him playing next season?



🎥 @ESPNFCpic.twitter.com/CvCkS8U2NV