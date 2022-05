Η Στουτγκάρδη εξασφάλισε την παραμονή της στη Bundesliga την τελευταία αγωνιστική και αυτομάτως ενεργοποιήθηκε η υποχρεωτική οψιόν αγοράς του Ντίνου Μαυροπάου, αντί τριών εκατομμυρίων λιρών!

Η Στουτγκάρδη χάρη σε ένα γκολ στο 90+2' από τον Εντό επικράτησε με 2-1 της Κολωνίας και εξασφάλισε την παραμονή της στη Bundesliga, χωρίς να χρειαστεί να μπει στη διαδικασία των μπαράζ. Οι Σουηβοί με την «σωτηρία» τους είχαν ακόμα ένα κέρδος, καθώς αυτομάτως ενεργοποιήθηκε η υποχρεωτική οψιόν του Ντίνου Μαυροπάνου από την Άρσεναλ!

Οι «Κανονιέρηδες» είχαν συμφωνήσει με τη Στουτγκάρδη για τον δανεισμό του διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού, η οποία περιελάμανε υποχρεωτική ρήτρα αγοράς εάν η ομάδα παρέμενε στην κατηγορία. Το ποσό που είχαν συμφωνήσει οι δυο πλευρές ήταν της τάξεως των τριών εκατομμυρίων λιρών και φυσικά οι Γερμανοί βγήκαν κερδισμένοι αφού το καλοκαίρι θα μπορούν να τον πουλήσουν για αρκετά μεγαλύτερο ποσό. Θυμίζουμε πως το όνομα του Μαυροπάνου έχει «συνδεθεί» με τη Γουέστ Χαμ.

O νεαρός στόπερ ήταν η «κολώνα» της άμυνας της Στουτγκάρδης, μέτρησε 31 συμμετοχές, με τέσσερα γκολ και μια ασίστ σε περίπου 2.700 αγωνιστικά λεπτά.

