Ο Νουσέρ Μαζράουϊ θεωρείται παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, με την μεταγραφή να επισημοποιείται μόλις ο Άγιαξ εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Επόμενος στόχος των Βαυαρών ο Γκράβενμπερχ.

Ο 24χρονος χαφ από το Μαρόκο, έπειτα από 16 χρόνια στον Αίαντα, μαζί και με την παρουσία του στα τμήματα υποδομής του κλαμπ, θα μετακινηθεί στο Μόναχο και την Μπάγερν από το φετινό καλοκαίρι.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως τα πάντα έχουν τελειώσει για τη μεταγραφή, ο παίκτης έχει περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά και έχει στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του, αφού μένει ελεύθερος στο φινάλε της σεζόν.

Επόμενος στόχος των Βαυαρών φαίνεται πως είναι ο 19χρονος μέσος, Ράιαν Γκράβενμπερχ (επίσης προϊόν των ακαδημιών του Άγιαξ), με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να κάνει ... εξαιρετικά ψώνια από το Άμστερνταμ.

Στον ολλανδικό σύλλογο, βέβαια, έχουν επικεντρωθεί απόλυτα στην μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, απέχοντας μια νίκη από τη στέψη και για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Noussair Mazraoui, new FC Bayern player. Contract signed, medical completed, official announcement soon as Ajax are still busy with the Eredivisie title race. Next one: Ryan Gravenberch. 🔴 #FCBayern



…that Julian Nagelsmann and Kahn’s call in March changed Mazraoui’s mind ⤵️📲 https://t.co/wa5RL5ac5U