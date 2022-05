Ο Κρίστοφερ Ενκουνκού στην Λειψία σπάει κάθε ρεκόρ στη Bundesliga, καθώς με τα 20 γκολ που έχει πετύχει έως τώρα, παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα για τέταρτη φορά σε μία σεζόν.

Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός διανύει μία τρομερή σεζόν στα γήπεδα της Bundesliga. Εως τώρα έχει καταφέρει να σκοράρει 34 γκολ σε 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Μπορεί η ομάδα του να μην τα κατάφερε στο Europa League και να γνώρισε τον αποκλεισμό λίγο πριν το τελικό, ωστόσο οι «ταύροι» ποντάρουν στον Κρίστοφερ Ενκουνκού για επιτυχίες στο προσεχές μέλλον.

Ο νεαρός αστέρας ψηφίστηκε ως ο καλύτερος παίκτης του μήνα της Bundesliga για τον Απρίλιο, κατά τον οποίο σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ. Ο Ενκουνκού λαμβάνει αυτό το βραβείο για τρίτη συνεχόμενη φορά, αφού έχει ήδη αναδειχθεί παίκτης του μήνα για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Πλέον μετράει τέσσερα τρόπαια, προσθέτοντας αυτό του Οκτωβρίου, ρεκόρ για παίκτη της Bundesliga από την εισαγωγή αυτού του βραβείου στο γερμανικό πρωτάθλημα το 2018.

🌟 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 🌟@c_nk97 is the first player to win 𝐟𝐨𝐮𝐫 #BundesligaPOTM awards in a single season 🤯



🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/nJs9z4joC5