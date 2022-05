Η σαρωτική Λειψία συνέτριψε με 4-0 την βαθμολογικά αδιάφορη Άουγκσμπουργκ και κρατάει στα.... χέρια της το «σεντόνι» του Champions League.

H Λειψία μετά από δύο ήττες κόντρα στη Γκλάντμπαχ για τη Bundesliga και τη Ρέιντζερς για το Europa League, επέστρεψε στις νίκες και ξεσπασε την βαθμολογικά αδιάφορη Άουγκσμπουργκ, την οποία συνέτριψε με 4-0. Οι «Ταύροι» προσπέρασαν τη Φράιμπουργκ, η οποία έχασε στην έδρα της από την Ουνιόν ανέβηκε στην τέταρτη θέση με δύο βαθμούς διαφορά (57-55) και κρατάει στα.... χέρια της το «σεντόνι» του Champions League. Η Λειψία την επόμενη αγωνιστική θα κλείσει τις υποχρεώσεις της με την Αρμίνια στο Μπίλεφελντ.

Ο Αντρέ Σίλβα έκοψε τον «Γόρδιο δεσμό» στο 40' και άνοιξε το σκορ. Ο Κρίστοφερ Ενκουκού τελείωσε το ματς με δύο γκολ μέσα σε εννέα λεπτά. Στο 48' ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έδωσε «αέρα» δύο γκολ στην ομάδα του και στο 57' εξ επαφής έκανε το 3-0. Στο 61' ο Νόρντι Μουκιέλε κέρδισε πέναλτι, ο Έμιλ Φόρσεμπεργκ ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Four goals and three #Bundesliga points for @RBLeipzig_EN as they climb back into the UEFA Champions League places! 🙌 pic.twitter.com/DsypFpZPwD