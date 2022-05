Σαν να μην πέρασε μια μέρα, η Σάλκε επέστρεψε εκεί που ανήκει, στα «σαλόνια» της Bundesliga και το έκανε με απίθανη ανατροπή από 0-2 σε 3-2 μέσα σε ένα ημίχρονο, με τους οπαδούς της να κάνουν «χαμό» πριν και μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ήταν μέσα Απριλίου του 2021 όταν η Σάλκε γνώρισε τον υποβιβασμό στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία μετά από 31 ολόκληρα χρόνια. Βυθισμένη στα οικονομικά της προβλήματα και την αγωνιστική κατήφεια, κανείς δεν ήταν σίγουρος πόσο ακριβώς θα κρατούσε το πέρασμά της. Έστω και χωρίς τον Δημήτρη Γραμμόζη στο τιμόνι της, ο οποίος απομακρύνθηκε από τον πάγκο μεσούσης της περιόδου, οι Βασιλικοί Μπλε, όμως, βρίσκεται και πάλι εκεί που ανήκει Με τρομερή ανατροπή στο δεύτερο μέρος κόντρα στη Ζανκτ Πάουλι, πήραν το τρίποντο και μαζί τη μαθηματική άνοδο στη Bundesliga.

Με τον Μίκε Μπούσκενς στο τιμόνι της, η Σάλκε κατάφερε να καλύψει το χαμένο έδαφος στην τελική ευθεία με επτά νίκες στα τελευταία της οκτώ παιχνίδια και η ανατροπή κόντρα στη Ζανκτ Πάουλι αποτέλεσε το αποκορύφωμα. Μόλις στο 17', ο Ματάνοβιτς είχε βάλει τους γηπεδούχους με δύο γκολ πίσω στο σκορ, καθιστώντας κάτι παραπάνω από δύσκολη υπόθεση τη νίκη για τη Σάλκε. Ωστόσο, με το... καλησπέρα στο β' μέρος άρχισε η αντεπίθεση. Ο Τερόντε απάντησε στον Ματάνοβιτς πρώτα με τη μείωση του σκορ χάρη σε πέναλτι στο 47' κι έπειτα στο 71' για την ισοφάριση. Έξι λεπτά αργότερα, ο Σαλασάρ ολοκλήρωσε το comeback και έβαλε «φωτιά» στην ήδη... φλεγόμενη «Veltins Arena», με τους οπαδούς των Βασιλικών Μπλε να πετάνε πυροτεχνήματα αρκετή ώρα πριν τη λήξη του ματς και τον διαιτητή να προειδοποιεί ακόμα και με οριστική διακοπή του ματς. Κάτι που όμως δεν συνέβη, επιτρέποντάς σε ορισμένους να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την τάχιστη επιστροφή της ομάδας τους στην ελίτ.

Schalke fans invade the pitch after their club secured promotion back to the Bundesliga. 📹 @matt_4d pic.twitter.com/fEnu6TvH2s

Schalke comes back to win 3-2, gets promoted, and we have SCEEEEEEEEEEEENES. pic.twitter.com/PZL5sjzfNF