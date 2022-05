Η Κολωνία «κλείδωσε» την ευρωπαϊκή της επιστροφή, μετά από πέντε χρόνια, μια αγωνιστική πριν το τέλος της Bundesliga και οι οπαδοί έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο μετά την ολοκλήρωση του ματς με τη Βόλφσμπουργκ.

Μπορεί η Κολωνία να έχασε στην έδρα της από τη Βόλφσμπουργκ με 1-0 , όμως σε συνδυασμό με την ήττα της Χοφενχάιμ από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν «κλείδωσε» (τουλάχιστον) την έβδομη θέση και την επιστροφή στην Ευρώπη μετά από πέντε χρόνια, μια αγωνιστική πριν το «φινάλε» της Bundesliga . Θυμίζουμε πως η έβδομη θέση του γερμανικού πρωταθλήματος δίνει το εισιτήριο για το Conference League , καθώς στον τελικό του Κυπέλλου θα αγωνιστούν η Λειψία και η Φράιμπουργκ , οι οποίες έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο από το πρωτάθλημα.

Cologne fans celebrate qualifying for Europe for the first time since 2017. 🎉 pic.twitter.com/5LEfshScsJ

Αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης στην Κολωνία, οι οπαδοί της ομάδας έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και έστησαν «πάρτι» με τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της ομάδας τους. Τελευταία παρουσία των «Τράγων» σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν το 2017, όταν αγωνίστηκαν στους ομίλους του Europa League και τερμάτισαν στην τρίτη θέση.

Is it nice to look at these happy faces. 😍



Next week it's against Stuttgart to see which international competition we're playing in. #effzeh pic.twitter.com/g6CXYoCvsZ

— 1. FC Köln (@fckoeln)