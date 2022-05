Η Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της επέκτασης της συνεργασίας με τον Τόμας Μίλερ φωτογράφισε τον Γερμανό μεσοεπιθετικό σε μια «ρέπλικα» του παιδικού του δωματίου.

Ο Τόμας Μίλερ «υπηρετεί» μια... ζωή τη Μπάγερν Μονάχου. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται 22 χρόνια στις τάξεις των Βαυαρών (από το 2000) και σήμερα (3/5) οι πρωταθλητές Γερμανίας ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμα μια διετία, μέχρι και το 2024.

Ο Γερμανός είναι ένας πιστός «στρατιώτης» της Μπάγερν, η οποία ποτέ δεν έκρυψε ότι είναι και η ομάδα της... καρδιάς του. Ο νυν αρχηγός των Βαυαρών μεγάλωσε σε ένα δωμάτιο «βαμένο» στα χρώματα της Μπάγερν, με κασκόλ και αφίσες ποδοσφαιριστών. Οι ιθύνοντες το κλαμπ αναδημιούργησαν με απόλυτη επιτυχία το παιδικό δωμάτιο του Μίλερ και παρουσίασαν σε αυτό την ανανέωση της συνεργασίας τους. Μια ξεχωριστή παρουσίαση για έναν ξεχωριστό παίκτη...

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μέχρι στιγμής έχει πανυγηρίσει 2 Champions League, 12 πρωταθλήματα, 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 6 Κύπελλα Γερμανίας και 2 Super Cup Ευρώπης, ενώ έχει συνολικά 226 γκολ και 242 ασίστ σε 624 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα των Βαυαρών.

