Κάθε άλλο παρά ιδανικό ήταν το κλίμα στο «Μπορούσια Παρκ» στο τελευταίο εντός έδρας ματς της Γκλάντμπαχ για τη φετινή Bundesliga, με τους οπαδούς να τα βάζουν με τους παίκτες και να ζητούν... μαζική έξοδο όσων δεν πρόσφεραν.

Το 3-1 επί της Λειψίας ελάχιστη παρηγοριά μπορεί να προκαλέσει για τη φετινή απογοητευτική χρονιά της Γκλάντμπαχ που έπειτα από 32 αγωνιστικές βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας και δεν κατάφερε να διεκδικήσει ούτε κάποιο εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Ο κόσμος της ομάδας θέλησε να εκφράσει τα πολύ δυσάρεστα, αλλά και γεμάτα οργή, συναισθήματά του προς τους ποδοσφαιριστές με το μεγάλο πανό που αναρτήθηκε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Δευτέρας.

«Καμία μαχητικότητα, καμία επιθυμία, μηδέν χαρακτήρας... Ευελπιστούμε σύντομα να ξεφορτωθούμε τους μισθοφόρους της ομάδας» ήταν το μήνυμα του κόσμου.

