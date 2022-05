Η Λεβερκούζεν επικράτησε της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (3-2) και απέχει μια... ανάσα από την εξασφάλιση της τετράδας στη Bundesliga, κάτι που δεν ισχύει για τη Λειψία η οποία ηττήθηκε και έπεσε στο -1 από την 4η, Φράιμπουργκ.

Σε μειονεκτική θέση για την έξοδο στο Champions League βρίσκεται η Λειψία δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Bundesliga. Η ημι-φιναλίστ του Europa League γνώρισε την ήττα στην έδρα της Γκλάντμπαχ με 3-1 κι έμεινε εκτός τετράδας, στο -1 πίσω από τη Φράιμπουργκ του Κρίστιαν Στράιχ, την οποία θα αντιμετωπίσει και στον τελικό του Κυπέλλου στο τέλος της σεζόν.

Οι Ταύροι ισοφάρισαν το γκολ του Εμπολό (17') με τον συνήθη ύποπτο, Ενκουνκού στο 36', ωστόσο, τα αμυντικά της προβλήματα συνεχίστηκαν και τα Πουλάρια «χτύπησαν» άλλες δύο φορές με ισάριθμα γκολ του Χόφμαν. Ούτε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε από το 64' μπόρεσε να εκμεταλλευτεί η Λειψία, η οποία εξαρτάται πλέον από Φράιμπουργκ και Λεβερκούζεν για την εξασφάλιση της τετράδας, αλλά για καλή της τύχη οι δύο τελευταίες κοντράρονται μεταξύ τους την τελευταία αγωνιστική.

Η Λεβερκούζεν από τη μεριά της πήρε σπουδαία νίκη επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (2-0) και ξέφυγε στο +4 από τη Λειψία, θέλοντας πλέον μία νίκη στα εναπομείναντα δύο παιχνίδια για να εξασφαλίσει την επιστροφή της στα «αστέρια».

📽️ A very impressive win from the 10 men of @Borussia_EN saw the Foles bring @RBLeipzig_EN's away winning streak to an end. 🚫➕3⃣ pic.twitter.com/pxOQxdezE4