Η Φράιμπουργκ υπέταξε εκτός έδρας τη Χόφενχαϊμ στο ντέρμπι εξάδας της Bundesliga (3-4) και συνεχίζει να κυνηγά την έξοδο στο Champions League, αφήνοντας τους γηπεδούχους στο -6 από τις θέσεις του Conference League.

Στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και αποφασισμένη να διεκδικήσει μέχρι τελικής πτώσης το εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Η Φράιμπουργκ πήρε το ντέρμπι εξάδας της Bundesliga στην έδρα της Χόφενχαϊμ με σούπερ ανατροπή στην ανατροπή (3-4) και ανέβηκε προσωρινά στην 4η θέση, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Οι Αετοί προηγήθηκαν με τον Σάλαϊ στο 23', ωστόσο, η ομάδα του Σεμπάστιαν Χένες έκανε το πρώτο... comeback στο ματς με πρωταγωνιστή τον Κράμαριτς, ο οποίος ισοφάρισε στο 32' και έδωσε την ασίστ στον Στίλερ για το 2-1 στο 49'. Το σύνολο του Κρίστιαν Στράιχ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Γκούντερ έφερε το ματς στα ίσα (50') και μέσα σε ένα τρίλεπτο από το 70' ως το 73', Χόλερ και Γεόνγκ εκτόξευσαν τον δείκτη του σκορ στο 2-4. Μοναδική απάντηση των γηπεδούχων ήταν το γκολ του Ρούντι στο 84'.

Πλέον, η Φράιμπουργκ έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη για την επόμενη σεζόν και περιμένει να δει πού θα καθίσει η μπίλια, στο Champions League, το Europa League ή το Conference League. Αντίθετα, η Χόφενχαϊμ με έξι σερί παιχνίδια δίχως νίκη έπεσε ραγδαία στη βαθμολογία και χρειάζεται ένα «θαύμα» για να προλάβει το Conference: να νικήσει δηλαδή τα εναπομείναντα δύο παιχνίδια και να χάσει και τα δύο η Κολωνία.

