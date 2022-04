Αήττητη για 14 παιχνίδια, η Λειψία πανηγύρισε σπουδαίο διπλό κόντρα στη Λεβερκούζεν (0-1) και την προσπέρασε στην 3η θέση της Bundesliga.

Πρόκριση στους «4» του Europa League και διπλό για την 3η θέση στο πρωτάθλημα μέσα σε τρεις ημέρες για τη Λειψία. Η «αρμάδα» του Ντομένικο Τεντέσκο πέρασε κι από την έδρα της Λεβερκούζεν (0-1), διεύρυνε το αήττητο σερί της στα 14 παιχνίδια και βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της ενόψει της τελικής ευθείας στη σεζόν.

Dominik Szoboszlai's goal gave @RBLeipzig_EN a crucial #Bundesliga away win in the race for UEFA Champions League qualification! 💪#B04RBL pic.twitter.com/HtRGisk5HO