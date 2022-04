Η Κολωνία κέρδισε «σβηστά» στο ντέρμπι με τη Γκλάντμπαχ στο «Μπορούσια Παρκ» με 3-1 και ανέβηκε εκ νέου στην πρώτη εξάδα της Bundesliga.

H Κολωνία χρειάστηκε ένα ημίχρονο για να «καθαρίσει» το ντέρμπι του Ρήνου και πήρε τη νίκη επί της Γκλάντμπαχ στο «Μπορούσια Παρκ» με σκορ 3-1. Ο Μοντέστ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους με γρήγορο γκολ, μόλις στο 5', στο 20' ο Κάιντς έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην ομάδα του και στο 34' ο Λιούμπιτσιτς τελείωσε ουσιαστικά το ματς, κάνοντας το 0-3. Τα «Πουλάρια» κατάφεραν μόνο να μειώσουν την έκταση του σκορ με τον Εμπολό στο 85'. Η Κολωνία ανέβηκε στην έκτη θέση της Bundesliga, έφτασε τους 46 βαθμούς και προσπέρασε για δύο πόντους την Χοφενχάιμ και την Oυνιόν Βερολίνου, έχοντας όμως ένα παιχνίδι περισσότερο.

Three goals and three points in the #RhineDerby for @FCKoeln_en. 📽️🐐 pic.twitter.com/wwn3BivK9M