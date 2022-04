H Μπορούσια Ντόρτμουντ έκανε «πάρτι» στην άμυνα της Βόλφσμπουργκ και σκόραρε πέντε φορές μέσα σε διάστημα 14 λεπτών. Επέστρεψε στο σκοράρισμα μετά από περίπου τρεις μήνες ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η Ντόρτμουντ με ένα «ξέσπασμπα» 14 λεπτών τελείωσε το ματς με τη Βόλφσμπουργκ στο «Signal Iduna Park» και μάλιστα του έδωσε διαστάσεις θριάμβου! Στο 24ο λεπτό οι Βεστφαλοί άνοιξαν το σκορ με τον 17χρονό Ρότε να συνδυάζει το ντεμπούτο του με γκολ, δύο λεπτά αργότερα (26') ο Βίτσελ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, στο 28' ο Ακάνζι μετά από εκτέλεση φάουλ του Ρόις έκανε το 3-0, ο Τσαν στο 35' έκανε το 4-0 και στο 38' ο Έρλινγκ Χάαλαντ μετά από τη δεύτερη ασίστ του Μάρκο Ρόις έστειλε τη μπάλα σε κενή εστία και διαμόρφωσε το 5-0. Ο Νορβηγός φορ επέστρεψε στο σκοράρισμα μετά από περίπου τρεις μήνες (22/1), καθώς λόγω τραυματισμού έμεινε εκτός δράσης για ένα μήνα και μετά έτρεχε σερί πέντε αγωνιστικών χωρίς να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

