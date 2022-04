Ο ρέφερι του Μάιντς - Άουγκσμπουργκ διέκοψε για μερικά λεπτά το παιχνίδι των δύο ομάδων την περασμένη εβδομάδα, ώστε να μπορέσει να πιεί νερό ο κεντρικός αμυντικός της Μάιντς Μουσά Νιακατέ.

Ο 26χρονος αμυντικός ευχαρίστησε θερμά τον διαιτητή Ματίας Γιόλενμπεκ, που του επέτρεψε να πιεί νερό κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μάιντς με την Άουγκσμπουργκ την περασμένη εβδομάδα.

Ο Νιακατέ όπως και όλοι οι Μουσουλμάνοι που τηρούν το ραμαζάνι - ισλαμική περίοδος νηστείας και προσευχής- δεν επιτρέπεται να φάνε ή να πιούν κάτι από ανατολής μέχρι δύσεως του ηλίου για όσο διαρκεί η περίοδος του Ραμαζανιού (1 Απριλίου - 1 Μάη).

Ο ρέφερι στο Μάιντς - Άουγκσμπουργκ διέκοψε έτσι το παιχνίδι στο 65ο λεπτό- όταν πλέον είχε δύσει ο ήλιος- για να επιτρέψει στον Σενεγαλέζο/Γάλλο να πιεί λίγο νερό. Ο 26χρονος άσος έσπευσε αμέσως να ευχαριστήσει τον διαιτητή για την χειρονομία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που διακόπτεται αγώνας για να επιτρέψει σε παίκτη να διακόψει τη νηστεία του κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Έκτοτε ακολούθησαν κι άλλοι ρέφερι στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Ο Bastian Dankert διέκοψε το Λειψία - Χοφενχάιμ επιτρέποντας στον αμυντικός της Λειψείας Μοχάμεντ Σιάμακαν να πιεί νερό, ενώ σύμφωνα με την «The Mail», ο διευθυντής επικοινωνίας της Γερμανικής Επιτροπής Διαιτητών έδωσε την έγκρισή του να σταματούν οι αγώνες για να μπορούν οι Μουσουλμάνοι παίκτες να ενυδατωθούν. «Δεν υπάρχει γενική οδηγία σε αυτό αλλά φυσικά υποστηρίζουμε τους διαιτητές μας να επιτρέπουν τέτοια διαλείμματα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού κατόπιν αιτήματος των παικτών».

Play was stopped during Augsburg vs. Mainz 05 so Moussa Niakhaté could have a moment to break his Ramadan fast just after sunset 👏 pic.twitter.com/TwfbcpBfn7