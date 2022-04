Αρνητική ήταν η απάντηση της Γερμανικής Ομοσπονδίας, για την έφεση που κατέθεσε η Φράιμπουργκ για να κερδίσει στα χαρτιά το ματς με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία αγωνίστηκε με 12 παίκτες για μερικά δευτερόλεπτα.

Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με την Φράιμπουργκ, η Μπάγερν αγωνίστηκε για ένα διάστημα με 12 παίκτες στο γήπεδο, καθώς Ζάμπιτσερ και Ζίλε πέρασαν στο παιχνίδι, ωστόσο, μόνο ένας αποχώρησε από το γήπεδο και το ματς συνεχίστηκε με αριθμητική ανισορροπία, με τον Κίνγκσλεϊ Κομάν να βρίσκεται κανονικά στο χορτάρι ενώ θα έπρεπε να είναι στον πάγκο.

📽️ An action-packed affair saw @FCBayernEN come away with all three points, capped off by a first ever Bayern goal for Marcel Sabitzer. 🧢 ☝️ pic.twitter.com/OzOIgafROd