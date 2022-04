Προ των πυλών της Μπάγερν εμφανίζονται οι δυο παίκτες του Άγιαξ και πελάτες του Μίνο Ραϊόλα, Χράφενμπερχ και Μαζράουι, μιας και απομένουν μονάχα λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση των deals.

Έτοιμη να πραγματοποιήσει διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» παρουσιάζεται η Μπάγερν Μονάχου!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η επιθυμία των Βαυαρών να αποκτήσουν τους δυο παίκτες του Άγιαξ, Ράιαν Χράφενμπερχ και Νουσαίρ Μαζράουι παίρνει σιγά - σιγά σάρκα και οστά, με τις δυο επιχειρήσεις να μπαίνουν πλέον στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων!

Παρά τις αρχικές αντιστάσεις που πρόβαλε ο Αίαντας σχετικά με την υπόθεση του πρώτου, οι δυο πλευρές φαίνεται πως θα τα βρουν για ένα ποσό κοντά στα 28 εκατομμύρια ευρώ (μαζί με τα μπόνους), ενώ τον δρόμο προς τη Γερμανία αναμένεται να πάρει και ο Μαροκινός δεξιός μπακ που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Δυο μεταγραφές που (θα) φέρουν φαρδιά - πλατιά και τη σφραγίδα του μεγαλοατζέντη Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τα deals και μαζί τη γεφύρωση των σχέσεων του με την ομάδα του Μονάχου.

