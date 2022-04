«Ψώνια» από τον Άγιαξ σκοπεύει να κάνει η Μπάγερν Μονάχου, η οποία... ορέγεται δυο ποδοσφαιριστές του Αίαντα για ενίσχυση ενόψει της νέας σεζόν.

Η Μπάγερν συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό της σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν και σε πρώτο πλάνο φαίνεται πως βρίσκονται τα ονόματα των Ράιαν Χράφεμπερχ και Νουσαϊρ Μαζράουι.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στο Μόναχο... ορέγονται εδώ και μήνες την απόκτηση των δυο ποδοσφαιριστών του Άγιαξ και έχουν κινήσει ήδη τις διαδικασίες για να κάνουν την επιθυμία τους πραγματικότητα.

Όσον αφορά την περίπτωση του 19χρονου μέσου τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο προχωρημένα, μιας και οι Γερμανοί έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με τα μπόνους) και ευελπιστούν να αποσπάσουν το «ναι» του Αίαντα το συντομότερο δυνατό.

Από την άλλη, η λήξη του συμβολαίου του Νουσαϊρ Μαζράουι το επόμενο καλοκαίρι έχει δώσει το ελεύθερο στους Βαυαρούς να διαπραγματευτούν κατευθείαν με τον παίκτη, ο οποίος ωστόσο την ίδια ώρα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή και με την πλευρά της Μπαρτσελόνα.

Αμφότεροι πάντως τη φετινή σεζόν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του αξιοθαύμαστου συνόλου που έχει δημιουργήσει ο Έρικ Τεν Χάαγκ και χάρη στις εντυπωσιακές τους εμφανίσεις ήταν δεδομένο πως αργά ή γρήγορα θα τραβούσαν την προσοχή ευρωπαϊκών κολοσσών.

Bayern have been working on both Noussair Mazraoui and Ryan Gravenberch with Mino Raiola for weeks - kind of ‘two players package’ deal. Talks still ongoing. 🔴 #FCBayern



Barcelona are waiting for Mazraoui’s final answer, while Ajax are negotiating with Bayern for Gravenberch. pic.twitter.com/0t0sOerBfc