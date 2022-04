H Βόλφσμπουργκ συνεχίζει την απελπιστική της πορεία, καθώς ηττήθηκε με 3-0 στην έδρα της Άουγκσμπουργκ. Επιστροφή στις «γκέλες» για την Γκλάντμπαχ, 1-1 με τη Μάιντζ.

Στη Βαυαρία η Άουγκσμουργκ έκανε ένα αποφασιστικό βήμα παραμονής στη Bundesliga, καθώς επικράτησε της Βόλφσμπουργκ με 3-0 και «ανάγκασε» τους «Λύκους» στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι προσπέρασαν τη Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου και ανέβηκαν στη 14η θέση με 29 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη 16η Αρμίνια, ενώ οι φιλοξενούμενοι έμειναν στη 13η θέση, με 31 βαθμούς, πέντε μακριά από την επικίνδυνη θέση. Η Άουγκσμπουργκ μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 53ο δευτερόλεπτο με εξαιρετικό πλασέ του Ιάγο. Στο 62' ο Νίντερλέχνερ με πλασέ εξ επαφής έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του και ο Πέντερσεν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 με δυνατό σουτ στο 69ο λεπτό.

🎥 @FCA_World hit VfL Wolfsburg for three to move further away from relegation trouble.#FCAWOB pic.twitter.com/EWfRvtgFkS