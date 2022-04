Η Φράιμπουργκ δεν σχεδιάζει να ασκήσει έφεση για να κερδίσει στα χαρτιά το ματς με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία αγωνίστηκε με 12 παίκτες για μερικά δευτερόλεπτα.

Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με την Φράιμπουργκ, η Μπάγερν αγωνίστηκε για ένα διάστημα με 12 παίκτες στο γήπεδο, καθώς Ζάμπιτσερ και Ζίλε πέρασαν στο παιχνίδι, ωστόσο, μόνο ένας αποχώρησε από το γήπεδο και το ματς συνεχίστηκε με αριθμητική ανισορροπία, με τον Κίνγκσλεϊ Κομάν να βρίσκεται κανονικά στο χορτάρι ενώ θα έπρεπε να είναι στον πάγκο.

Ετσι, η Φράιμπουργκ έχει το δικαίωμα να καταθέσει διαμαρτυρία προς τη DFB, προκειμένου να πάρει αυτή τους τρεις βαθμούς. Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν θα γίνει, καθώς σύμφωνα με τον προπονητή της, Κρίστιαν Στράιχ, ο σύλλογος δεν σχεδιάζει να ασκήσει έφεση κατά της Μπάγερν.

«Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προσφύγουμε σε τίποτα. Τηρούμε τους κανόνες, δεν θα πω τίποτα περισσότερο γι 'αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός της Φράιμπουργκ.

FC Bayern fielded 12 players for a brief moment against Freiburg today 😅 pic.twitter.com/TfI4loqVs3