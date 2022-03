Ο Ράιαν Χράφενμπερχ αποτελεί τον εκλεκτό της Μπάγερν για ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τους Βαυαρούς να βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή με τον Άγιαξ για να τον αποκτήσουν.

Στη Μπάγερν καταστρώνουν ήδη τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το όνομα του Ράιαν Χράφενμπερχ. Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό ρεπόρτερ και... γκουρού των μεταγραφικών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Βαυαροί έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας τόσο με την πλευρά του 19χρονου μέσου, όσο και με τον Άγιαξ προκειμένου να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή το συντομότερο δυνατό!

Η εναρκτήρια προσφορά ωστόσο που αφορά 15 εκατομμύρια ευρώ συν αλλά δέκα σε μορφή μπόνους δεν έχει πείσει τους ανθρώπους του Αίαντα, οι οποίοι δεδομένα περιμένουν μια καλύτερη οικονομική προσφορά για να παραχωρήσουν ένα από τα «διαμάντια» των ακαδημιών τους.

Από την πλευρά του πάντως, ο Ολλανδός παρουσιάζεται δεκτικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο Μόναχο και η συμφωνία με τη Μπάγερν φαίνεται πως αποτελεί απλώς θέμα χρόνου! Τη φετινή σεζόν ο Χράφενμπερχ έχει αγωνιστεί συνολικά 37 φορές με τη φανέλα του Άγιαξ, σημειώνοντας δυο γκολ και έξι ασίστ.

