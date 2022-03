Η Ντόρτμουντ επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Μάιντς χάρη στο γκολ του Άξελ Βίτσελ και μείωσε την απόσταση της από την πρώτη Μπάγερν Μονάχου στους τέσσερις βαθμούς.

H Mπάγερν Μονάχου «γκέλαρε» στην έδρα της Χόφενχαϊμ (1-1) και η Μπορούσια Ντόρτμουντ το «εκμεταλλεύτηκε», καθώς κέρδισε τη Μάιντς εκτός έδρας με 1-0 και μείωσε τη διαφορά της από την κορυφή στους τέσσερις βαθμούς. Θυμίζουμε πως το παιχνίδι των δυο ομάδων για την 25η αγωνιστική της Bundesliga είχε αναβληθεί λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στις τάξεις της Μάιντς.

Το ματς είχε κακό ρυθμό και ελάχιστες ευκαιρία με τη «λευκή» ισοπαλία να φαντάζει αναπόφευκτη, όμως οι Βεστφαλοί κατάφεραν να «κλέψουν» το τρίποντο με... λυτρωτή τον Άξελ Βίτσελ. Στο 87' ο Τζιοβάνι Ρέινα εκτέλεσε το φάουλ και ο Βέλγος χαφ με κεφαλιά σκόραρε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Η δεύτερη Ντόρτμουντ έφτασε τους 56 βαθμούς, ενώ η πρωτοπόρος Μπάγερν έχει 60 με τις δυο «μονομάχους» του τίτλου να έχουν παίξει από 26 παιχνίδια.

The #Bundesliga title race is on thanks to @AxelWitsel28's late winner for @BlackYellow in #M05BVB! 👀 pic.twitter.com/jyIBzkxYp2