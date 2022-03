Με γκολ των Πλέα και Γκίντερ, η Γκλάντμπαχ επικράτησε άνετα (2-0) της Χέρτα Βερολίνου, η οποία υποχώρησε στην επικίνδυνη ζώνη και πολύ δύσκολα θα παραμείνει στη Bundesliga και τη νέα χρονιά.

Ευκαιρία για να επιστρέψει στις νίκες μετά από νέο σερί αποτυχιών βρήκε η Γκλάντμπαχ. Τα Πουλάρια νίκησαν τη Χέρτα Βερολίνου με 2-0 και τη βύθισαν εντός επικίνδυνης ζώνης να αγνοεί τη νίκη στο 2022!

Το εύστοχο πέναλτι του Αλασάν Πλεά άνοιξε τον δρόμο για την ομάδα του Άντι Χίτερ στο 24' και ο Ματίας Γκίντερ, ο οποίος έχει ανακοινώσει πως αποχωρεί το καλοκαίρι ως ελεύθερος, σφράγισε το τρίποντο στο 59'. Έτσι, η Γκλάντμπαχ πήρε τη δική της «ανάσα» στη μεταβατική περίοδο που διανύει κι απομακρύνθηκε στο +7 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εκεί που βρίσκεται πλέον για τα καλά η Χέρτα με 23 βαθμούς, υστερόντας στην ισοβαθμία με τη Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου που την προσπέρασε στην 16η θέση.

