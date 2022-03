Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποφάσισε ολοκληρώσει πρόωρα τη συνεργασία του με την κινεζική εταιρεία Ηuawei, επειδή τάχθηκε στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορο και τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με την Πολωνία να κάνει την αρχή και να ανακοινώνει πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί κόντρα στους Ρώσους για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Μια απόφαση που βρήκε απόλυτα σύμφωνο και τον μεγάλο σταρ των Πολωνών, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος πρόσφατα αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με την κινεζική εταιρεία Huawei, η οποία τάχθηκε υπέρ της Ρωσίας, γεγονός που δυσαρέστησε τον Πολωνό φορ.

«Η Huawei λυπάται για το τέλος της συνεργασίας με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Εκτιμάμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η εταιρεία από την Κίνα.

