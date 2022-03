Η Μπάγερν Μονάχου στόλισε την «Allianz Arena» με σημαιάκια στα χρώματα της Ουκρανίας στο ματς με τη Λεβερκούζεν, ως μια κίνηση αλληλεγγύης προς τον λαό της χώρας που υποφέρει μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου δεν μένει αμέτοχος μπροστά στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και μέσα από κινήσεις συμβολισμού προσπαθεί να δείξει την αλληλεγγύη του προς τον ουκρανικό λαό.

Κάτι ανάλογο έπραξε και και η Μπάγερν Μονάχου, η οποία έντυσε την «Allianz Arena» με δυο μεγάλες σημαίες της Ουκρανίας για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν, ενώ στα ίδια χρώματα ήταν και όλα τα σημαιάκια του κόρνερ!

The corner flag for Bayern vs. Leverkusen today 🇺🇦 pic.twitter.com/wcXFtbPKGl