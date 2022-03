Στον απόηχο της εισβολής στη Ρωσία, οργανωμένοι οπαδοί από όλη τη Γερμανία ξεκίνησαν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών για την παροχή βοήθειας στον λαό της Ουκρανίας.

Σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών ομάδων από κάθε κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, πρωτοστατούν σε ένα πρωτοφανές κύμα στήριξης προς τον λαό της Ουκρανίας.

Υποστηρικτές της Ζανκτ Πάουλι, του Ανόβερο, της Γκλάντμπαχ, της Ντιναμό Δρέσδης, της Μάγκντεμπουργκ, της Βέρντερ Βρέμης, της Μπάμπελσμπεργκ, της Ντάρμσταντ, του Μονάχου 1860, της Χέρτα, της Σάλκε, της Λειψίας αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας αλληλεγγύης.

Συλλογή τροφίμων κι αντικειμένων, δωρεές, ταξίδια στα σύνορα Ουκρανίας με Πολωνίας για να μεταφέρουν τα αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί, μπάζαρ με τα έσοδα να προορίζονται στην υποστήριξη διάφορων οργανισμών της Ουκρανίας, κάλεσμα σε άλλους φιλάθλους για δωρεά χρημάτων ή τροφίμων, αποτελούν τις κινήσεις τους για πρακτική βοήθεια στον λαό της Ουκρανίας που δοκιμάζεται.

In the wake of Russia's invasion of Ukraine, fan and ultra groups from across Germany have started a wide range of initiatives to provide aid to the Ukrainian people.



