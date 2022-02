Η Ντόρτμουντ πέταξε δύο βαθμούς στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (1-1) και ουσιαστικά τέθηκε νοκ-άουτ στη διεκδίκηση της Bundesliga, αφού η απόσταση από την πρωτοπόρο Μπάγερν έφτασε ξανά τους οκτώ βαθμούς.

Επιστροφή στις... γκέλες για τη Ντόρτμουντ και ο φετινός τίτλος σιγά-σιγά καταλήγει στα χέρια της Μπάγερν. Οι Βεστφαλοί προσγειώθηκαν απότομα από τις δύο σερί νίκες κόντρα σε Γκλάντμπαχ-Ουνιόν (με γκολ 9-0) και πέταξαν δύο βαθμούς στην έδρα της 16ης Άουγκσμπουργκ, μένοντας στο 1-1.

Η ομάδα του Μάρκο Ρόζε έκλεισε προηγούμενη το πρώτο μέρος, χάρη στο γκολ του Τοργκάν Αζάρ στο 35' από ασίστ του Νταούντ. Κι ενώ διαχειριζόταν σχετικά άνετα το υπέρ της προβάδισμα, η Άουγκσμπουργκ τελικά «πάγωσε» τη Μπορούσια με τον Σαρένρεν-Μπαζέε να φέρνει το ματς στα ίσα στο 78'.

Το 1-1 σήμανε και την επέκταση της διαφοράς της Μπάγερν στο +8 (58 βαθμοί έναντι 50), διαφορά που μοιάζει σχεδόν αδύνατον να ανατραπεί στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ο Ενκουκού οδηγεί τη Λειψία στα «αστέρια»

Η Λειψία τα βρήκε δύσκολα μέσα στην έδρα της ανταγωνιστικής Μπόχουμ και κινδύνεψε ακόμα και με ήττα, όμως εν τέλει έφυγε με το «διπλό» χάρη στο γκολ του... συνήθη υπόπτου, Κριστοφέρ Ενκουκού στο 82'. Οι γηπεδούχοι είχαν τις ευκαιρίες τους να προηγηθούν, όμως τόσο ο Λοκάντια (70’) όσο και ο Άντβι-Αντζέι (78’) σημάδεψαν το δοκάρι. Με το τρίποντο τους οι «Ταύροι» έφτασαν στους 40 βαθμούς και ανέβηκαν στην 4η θέση, η οποία οδηγεί στους ομίλους του Champions League. Όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές της Μπόχουμ ο Κώστας Σταφυλίδης έμεινε στον πάγκο, ενώ ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ήταν εκτός αποστολής.

A seventh goal in as many #Bundesliga games from @C_Nk97 clinched a 1-0 win for @RBLeipzig_EN in #BOCRBL! 👏 pic.twitter.com/IALJOI5195