Η Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες με άνεση επί της Αρμίνια Μπίλεφελντ (3-0), η Φράιμπουργκ επιβλήθηκε με το ίδιο σκορ της Χέρτα κι αμφότερες συνεχίζουν να βρίσκονται σταθερά στην πρώτη τετράδα. Χ-αμένος κόπος για Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ.

Αετοί για Champions League... εν δράσει. Η Φράιμπουργκ του Κρίστιαν Στράιχ συνέχισε την πορεία τετράδας που διαγράφει τη φετινή σεζόν, επικρατώντας της παραπαίουσας Χέρτα Βερολίνου πιο δύσκολα απ' ό,τι δείχνει το τελικό 3-0. Το γκολ του Γκρίφο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από το 12' έδωσε φτερά νίκης στους Αετούς, οι οποίοι κινδύνευσαν να ισοφαριστούν στο δεύτερο μέρος, αλλά με δύο γκολ από Σάντε (83') και Χόλερ (86') σφράγισαν με συνοπτικές διαδικασίες το τρίποντο στο φινάλε. Έτσι, η Φράιμπουργκ έπιασε ξανά τη Χόφενχαϊμ στους 40 βαθμούς και προς το παρόν είναι 4η, διατηρώντας πάντα ελπίδες για το επόμενο Champions League. Αντίθετα, η Χέρτα έμεινε στο όριο της επικίνδυνης ζώνης και κινδυνεύει να υποχωρήσει στη 16η θέση.

Γκέλα ήταν και πάει αυτή κόντρα στη Μάιντζ για τη Λεβερκούζεν, η οποία διόρθωσε την ανορθογραφία της προηγούμενης αγωνιστικής με τριάρα απέναντι στην Αρμίνια Μπίλεφελντ (3-0) και διατήρησε τη διαφορά της στο +4 από τη Φράιμπουργκ. Με πρωταγωνιστή τον Ντιαμπί που πέτυχε δυο γκολ στο δεύτερο μέρος (57΄, 81΄), οι Ασπιρίνες «καθάρισαν» εύκολα τους φιλοξενούμενους που παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με τον Βασιλειάδη στο αρχικό σχήμα. Το δρόμο της νίκης πάντως άνοιξε ο Αλάριο στο 30', προτού ακολουθήσουν τα δυο «τεμάχια» του Ντιαμπί στην επανάληψη που έθεσαν τέλος στη σεμνή τελετή.

Three goals and three #Bundesliga points for @Bayer04_EN in #B04DSC, with @MoussaDiaby_19 bagging a brace. 👍 pic.twitter.com/18nA7H1eVE