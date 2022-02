Ακόμα κι αν πρόκειται για τον βασικό χορηγό της, η Σάλκε πήρε την απόφαση να δείξει πόσο αντίθετη είναι με την απόφαση της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία και αφαιρεί την Gazprom από τη φανέλα της!

Οι «βασιλικοί μπλε» αναλαμβάνουν δράση και κάνουν το λιγότερο που θα μπορούσαν, αν και αυτό αποτελεί ένα σπουδαίο μήνυμα κατά της Ρωσίας και υπέρ της ανθρωπότητας, μετά την έναρξη του πολέμου με την εισβολή στην Ουκρανία.

Με λιτή ανακοίνωσή της, η Σάλκε γνωστοποίησε πως έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, αφαιρεί το όνομα της Gazprom από τη φανέλα της και το αντικαθιστά με το "Schalke 04"!

Το ποδόσφαιρο αντιστέκεται στα όσα τρομακτικά διαδραματίζονται στην Ουκρανία, με την Σάλκε ν' αποδεικνύει πως όταν το καλό της ανθρωπότητας απειλείται και καταπατείται, τα εκατομμύρια των χορηγών δεν είναι τίποτα μπροστά στην ανάγκη για ειρήνη...

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7