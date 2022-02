Ο Τόμας Μίλερ διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν και θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια των Βαυαρών στο πρωτάθλημα.

Λίγες ώρες μετά τη νίκη της Μπάγερν κόντρα στη Γκρόιτερ Φιρτ, ο Τόμας Μίλερ έδειξε θετικός στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος.

Ο υπαρχηγός των Βαυαρών, ο οποίος αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά της επικράτησης με 4-1 κόντρα στην ουραγό, τέθηκε ήδη σε καραντίνα δίχως να έχει εμφανίσει ιδιαίτερα συμπτώματα και πρόκειται να χάσει σίγουρα το προσεχές εκτός έδρας ματς κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ θα εξαρτηθεί αν θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τη Λεβερκούζεν στο Μόναχο (5/3).

