Για τουλάχιστον ένα μήνα Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κορεντίν Τολισό, ο οποίος υπέστη έβδομο τραυματισμό τους τελευταίους 15 μήνες.

Δεν εξελίσσεται καθόλου καλά η φετινή σεζόν για τον Κορεντίν Τολισό, για τον οποίο η Μπάγερν το 2017 έβγαλε 42 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της για να τον αποκτήσει από τη Λυών.

Η κατάσταση για τον Γάλλο μέσο είναι δραματική τον τελευταίο ενάμιση χρόνο καθώς έχει απουσιάσει από συνολικά 31 αναμετρήσεις λόγω επτά τραυματισμών. Την περασμένη Κυριακή (20/02) στον αγώνα της Μπάγερν κόντρα στην Γκρόιτερ Φιρτ (4-1) αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός γηπέδων για τουλάχιστον ένα μήνα, κάνοντας παράλληλα αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος μέχρι τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Πλέον μετράει επτά τραυματισμούς τους τελευταίους 15 μήνες, ενώ συνολικά από όταν αποκτήθηκε έχει 14.Οσον αφορά το συμβόλαιό του με την Μπάγερν, αυτό λήγει το προσεχές καλοκαίρι και για την ώρα δεν υπάρχει διάθεση για ανανέωση από τις δύο πλευρές.

