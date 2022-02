Ο Τζίο Ρέινα στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Ντόρτμουντ μετά τον περασμένο Αύγουστο, αποκόμισε νέο πρόβλημα στον παλιό του τραυματισμό και αποχώρησε με κλάματα...

Όταν η ατυχία χτυπάει την πόρτα και βρει χαραμάδα για να περάσει, τότε τα πράγματα γίνονται ζόρικα...

Αυτό βιώνει τις τελευταίες ώρες ο Τζίο Ρέινα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έπαιξε για πρώτη φορά βασικός έπειτα από τον περασμένο Αύγουστο, ξεκινώντας στο ευρύ 6-0 απέναντι στην Γκλάντμπαχ, ωστόσο, η εμφάνισή του δεν διήρκησε ούτε ένα ημίωρο...

Στο 27ο λεπτό αποχώρησε με κλάματα έχοντας αντιληφθεί πως το πρόβλημα που αποκόμισε αφορά τον τραυματισμό που τον είχε αφήσει εκτός από τον περασμένο Αύγουστο και τον ταλαιπώρησε μέχρι τα τέλη του φετινού Ιανουαρίου.

Ο Μάρκο Ρος δεν φάνηκε αισιόδοξος για την κατάσταση του νεαρού ποδοσφαιριστή αναφέροντας πως όντως πρόκειται για το πρόβλημα που τον είχε αφήσει εκτός δράσης στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, αναμένοντας πλέον τις εξετάσεις του παίκτη...

Gio Reyna left the field in tears after coming off injured just 27 minutes into his first start since August 💔 pic.twitter.com/slqAwsVNqd