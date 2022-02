Τον δρόμο προς τις επιτυχίες βρήκε και πάλι μετά από εβδομάδες η Χόφενχαϊμ, η οποία επικράτησε 2-0 της Αρμίνια των Βασιλειάδη - Καπίνο και ανέβηκε στην 5η θέση της Bundesliga.

Τρεις σερί ήττες ήταν πολλές για τη Χόφενχαϊμ, η οποία επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών χάρη στη νίκη με 2-0 απέναντι στην Αρμίνια Μπίλεφελντ και ανέβηκε στην 5η θέση. Με τον Βασιλιειάδη να αγωνίζεται σε ολόκληρο το 90λεπτο, οι φιλοξενούμενοι ήλπιζαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα, όμως οι ελπίδες του συρρικνώθηκαν στο 22΄όταν ο Χούμπνερ άνοιξε το σκορ για το σύνολο του Χένες. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ρούτερ στις αρχές του δευτέρου μέρους, με τη Χόφενχαϊμ να χαμογελά μετά από καιρό στο πρωτάθλημα και την Αρμίνια να παραμένει σε... απόσταση αναπνοής από τη ζώνη του υποβιβασμού.

