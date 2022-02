Αντιστάθηκε, μείωσε στο 88', αλλά τελικά παραδόθηκε στη Μπάγερ Λεβερκούζεν η Στουτγκάρδη του Ντίνου Μαυροπάνου (4-2), μένοντας μακριά από τη νίκη για έκτο σερί παιχνίδι και στο -4 από τα μπαράζ.

Χωρίς νίκη στο 2022, κολλημένη στην προτελευταία θέση, «πελαγωμένη» αμυντικά με παθητικό 17 γκολ στα τελευταία έξι παιχνίδια. Η Στουτγκάρδη προβληματίζει και φλερτάρει με υποβιβασμό, συμπληρώνοντας... μισή ντουζίνα αγώνων χωρίς νίκη μετά τη νέα ήττα στην έδρα της «Ευρωπαίας», Μπάγερ Λεβερκούζεν (4-2).

Με βασικό ως συνήθως τον Ντίνο Μαυροπάνο (έπαιξε και στα 90'), οι Σουηβοί διατηρούσαν στο μηδέν κι εκτός στόχου τις απειλές των γηπεδούχων για 40 λεπτά αγώνα. Ωστόσο, στο 41' ο Μούσα Ντιαμπί διέλυσε όλη την άμυνά τους, με τρομερό σόλο και τελείωμα εντός περιοχής για το 1-0 λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους.

Παραδόξως, το καθοριστικό προβάδισμα της Μπάγερ δεν «φόβισε» τη Στουτγκάρδη, η οποία ισοφάρισε μόλις τέσσερα λεπτά από την έναρξη του δεύτερου μέρους, με τον Τόμας. Ο Αντλί, όμως, έβαλε άμεσα σε θέση οδηγού τις Ασπιρίνες με δεύτερο προβάδισμα (52') και παρά τις ευκαιρίες των Σουηβών για νέα ισοφάριση, ο Βιρτς έγραψε το 3-1 στο 86'. Η μείωση του σκορ στο 88' με το δεύτερο γκολ του Τόμας αποδείχθηκε και πάλι πρόσκαιρη, αφού από ασίστ του Βιρτς, ο Πάτρικ Σικ των 19 γκολ στη φετινή Bundesliga έριξε τη «χαριστική» βολή δύο λεπτά αργότερα.

Έτσι, η ομάδα του Πελεγκρίνο Ματαράτσο έμεινε στους 18 βαθμούς, τέσσερις πίσω από τη 16η Άουγκσμπουργκ κι όσο κρατάει το αρνητικό της σερί, νιώθει σιγά-σιγά και την «ανάσα» της ουραγού Γκρόιτερ Φιρτ που έφτασε τους 13.

